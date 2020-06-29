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У Києві з 1 липня зміняться умови отримання пільгового проїзду

Новини » Суспільство   

Зміни торкнуться незареєстрованих у Києві пасажирів

Київ з 1 липня змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Зміни стосуються пасажирів, які не зареєстровані у Києві.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

Так, з липня для отримання пільгового проїзду у столичному громадському транспорті таким пасажирам доведеться:

  • придбати квиток;
  • скористатися ним у транспорті;
  • зберегти квиток, або чек за сплату проїзду чи банківську виписку;
  • звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

При цьому зареєстровані у Києві пільговики можуть і надалі користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету за карткою киянина.

Нагадаємо, у Кабміні не виключають повторну зупинку громадського транспорту та столичного метрополітену, але це рішення повинні ухвалити місцеві органи влади.

Зазначимо, громадський транспорт у Києві відновили 23 травня у рамках послаблення карантину.

Автор: Дмитро Левицький

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