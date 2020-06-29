У Києві з 1 липня зміняться умови отримання пільгового проїзду

Зміни торкнуться незареєстрованих у Києві пасажирів
Київ з 1 липня змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Зміни стосуються пасажирів, які не зареєстровані у Києві.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".
Так, з липня для отримання пільгового проїзду у столичному громадському транспорті таким пасажирам доведеться:
При цьому зареєстровані у Києві пільговики можуть і надалі користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету за карткою киянина.
Нагадаємо, у Кабміні не виключають повторну зупинку громадського транспорту та столичного метрополітену, але це рішення повинні ухвалити місцеві органи влади.
Зазначимо, громадський транспорт у Києві відновили 23 травня у рамках послаблення карантину.
Автор: Дмитро Левицький