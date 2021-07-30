В Киеве 1 августа могут закрыть несколько станций метро

В воскресенье, 1 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча могут закрывать станции метро в Киеве. Ограничения могут ввести на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
Начало игры запланировано на 19:30 между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ровно).
"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - предупреждает администрация метро.