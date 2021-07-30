В Києві 1 серпня можуть закрити кілька станцій метро

У неділю, 1 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можут закривати станції метро у Києві. Обмеження можуть ввести на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.
Ппочаток гри запланований на 19:30 між командами "Динамо" (Київ) та"Верес" (Рівне).
"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - попереджає адміністрація метро.