RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Києві 1 серпня можуть закрити кілька станцій метро

Автор: Инна Собора

У неділю, 1 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можут закривати станції метро у Києві. Обмеження можуть ввести на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Ппочаток гри запланований на 19:30 між командами "Динамо" (Київ) та"Верес" (Рівне).

"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - попереджає адміністрація метро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметротранспорт