В "Киевавтодор" пришли с обысками. Подозревают в хищении госсредств

Согласно данным следствия, в 2020 году "Киевавтодор" заключил договор на закупку и поставку 12 уборочных машин. Общая сумма договора составила 32 млн грн, то есть 2,6 млн грн за единицу. В то же время транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн грн за единицу, что может свидетельствовать о хищении средств городского бюджета.

"08 декабря 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и фирмы-поставщика, а также по местам проживания фигурантов производства начаты обыски с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов относительно осуществленных закупок и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения", - пишет пресс-служба.

В соответствии с ч. 5 ст. 191 УК Украины, лицам причастным к хищению средств грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Фото: в "Киевавтодор" пришли с обысками (фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)