"Киевавтодор" всю ночь убирал снег в Киеве

Фото: уборка снега в Киеве (пресс-служба КГГА)

В течение ночи не прекращались работы по уборке дорог и улиц Киева от снега

В течение ночи предприятия КК "Киевавтодор" не прекращали работы по уборке дорог и улиц столицы от снега. Об этом сообщили в коммунальной корпорации, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, к работе были задействованы 339 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада по ручной уборке. Уборка от снега магистральных дорог и главных улиц районного значения проводилось "большими" и "малыми" колоннами спецтехники, ведь именно такой подход обеспечивает эффективное и качественное очищение.

Для уборки тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземных и подземных пешеходных переходов, которые обслуживают "автодоровцы", были привлечены в качестве бригады по ручной уборке, так и малогабаритная маневренная спецтехника.

Второй очень важной составляющей работы ночью и на рассвете для дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" стала обработка дорог и тротуаров города. Через небольшой дождь в среду вечером в сочетании с минусовой температурой воздуха на дорогах образовалась гололедица. Чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов и движение общественного и частного автомобильного транспорта дорожники неоднократно проводили обработку материалами дорог, тротуаров, лестничных маршей подземных пешеходных переходов, подходов к наземных переходам и остановкам общественного транспорта. За сутки было использовано почти 2 тыс. т соли и 1,5 тыс. т песчано-соляной смеси.

В течение дня синоптики обещают температуру воздуха в столице около 0 С, поэтому коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть на дорогах внимательными и осторожными, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию.