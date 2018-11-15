"Київавтодор" всю ніч прибирав столицю від сніг у Києві

Фото: прибирання снігу у Києві (прес-служба КМДА)

Упродовж ночі не припинялися роботи з прибирання доріг та вулиць Києва від снігу

Упродовж ночі підприємства КК "Київавтодор" не припиняли роботи з прибирання доріг та вулиць столиці від снігу. Про це повідомили у комунальній корпорації, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, до роботи були задіяні 339 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання. Прибирання від снігу магістральних доріг та головних вулиць районного значення проводилося "великими" та "малими" колонами спецтехніки, адже саме такий підхід забезпечує ефективне та якісне очищення.

Для прибирання тротуарів, зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговують "автодорівці", були залучені як бригади з ручного прибирання, так і малогабаритна маневрена спецтехніка.

Другою надважливою складовою роботи уночі та на світанку для шляхово-експлуатаційних підприємств "Київавтодору" стала обробка посипальними матеріалами доріг та тротуарів міста. Через невеликий дощ у середу ввечері у поєднанні з мінусовою температурою повітря на дорогах утворилася ожеледиця. Щоб забезпечити безпечне пересування пішоходів та рух громадського і приватного автомобільного транспорту дорожники неодноразово проводили обробку посипальними матеріалами доріг, тротуарів, сходових маршів підземних пішохідних переходів, підходів до наземних переходів та зупинок громадського транспорту. За добу було використано майже 2 тис. т солі та 1,5 тис. т піщано-соляної суміші.

Упродовж дня синоптики обіцяють температуру повітря у столиці близько 0 С, тому комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв бути на дорогах уважними та обережними, не порушувати швидкісний режим та тримати дистанцію.