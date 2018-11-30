"Киевавтодор" призвал не парковать транспорт вдоль дорог при ухудшении погоды

Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

В ночь на 1 декабря в Киеве ожидается ухудшение погодных условий

В "Киевавтодоре" призвали водителей не парковать транспорт вдоль улиц и дорог при ухудшении погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомство.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ночь на субботу, 1 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, а также на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться собственным авто, отдавая предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Также в "Киевавтодоре" призвали водителей не парковать транспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике убирать столицу от снега.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни возможны проблемы с движением транспорта из-за снегопадов.

30 ноября в южных областях ожидается умеренный снег и метели, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. На Азовском море прогнозируется усиление ветра, высота волн 13-15 дециметров, в открытой части моря 15-20 дециметров.

Ранее синоптики также предупредили о гололедице в Киеве. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными.