"Київавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди

Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

В ніч на 1 грудня в Києві очікується погіршення погодних умов

У "Київавтодорі" закликали водіїв не паркувати транспорт уздовж вулиць і доріг при погіршенні погодних умов. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на ведомство.

За прогнозами Українського гідрометцентру, в ніч на суботу, 1 грудня, в Києві очікується погіршення погодних умов.

"Просимо водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху, а також на період погіршення погодних умов по можливості не користуватися власним авто, віддаючи перевагу громадському транспорту", - йдеться в повідомленні.

Також у "Київавтодорі" закликали водіїв не паркувати транспорт уздовж вулиць і доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці прибирати столицю від снігу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в найближчі дні можливі проблеми з рухом транспорту через снігопади.

30 листопада у південних областях очікується помірний сніг та хуртовини, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-28 м/с. На Азовському морі прогнозується посилення вітру і висота хвиль 13-15 дециметрів, у відкритій частині моря 15-20 дециметрів.

Раніше синоптики попередили про ожеледицю в Києві. Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій киян закликають бути обережними.