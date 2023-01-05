UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Києва йдуть морози: температура впаде нижче 10 градусів

Фото: у Києві очікуються морози до 10 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ніч проти п’ятниці, 6 січня, синоптики прогнозують в Києві дощ з переходом у мокрий сніг. Вночі температура опуститься до 1 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначили в прес-службі, сніг очікують і вранці п’ятниці. Вночі ж проти суботи прогнозують до 11 градусів морозу.

"Морозною буде і неділя. Протягом дня очікують 6 градусів морозу, вночі - до 10 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, протягом 5 січня у столиці очікуються дощі, тож гідрослужби "Київавтодору" розпочали чергування. "Також фахівці моніторять місця імовірних підтоплень. Ще за кілька днів до прогнозованих опадів працівники гідрослужб почали очищати решітки зливостоків й дощоприймальні колодязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня у Києві спостерігалася тепла погода. За три дні було оновлено дев'ять температурних рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Україні