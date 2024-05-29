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До Києва з візитом прибув заступник міністра фінансів США

Фото: Воллі Адейємо, заступник міністра фінансів Сполучених Штат Америки (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейємо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посольства Сполучених Штатів Америки в Києві.

Як відзначає посольство, під час візиту Адейємо зустрінеться з іншими високопосадовцями, аби обговорити підтримку України з боку США, а також наступні кроки щодо: 

  • посилення санкційного тиску проти Російської Федерації; 
  • зусиль, які спрямовані на отримання прибутку від заморожених активів країни-терориста. 

Візит Адейємо 

Як розповідало Reuters, під час візиту заступник міністра зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, вченими, а також групами громадянського суспільства. 

У тому ж числі Адейємо порушить питання боротьби з корупцією в країні й залучення Україною приватних інвестицій, у тому ж числі через збільшення фінансування державного сектору. 

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