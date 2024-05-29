До Києва з візитом прибув заступник міністра фінансів США

Як відзначає посольство, під час візиту Адейємо зустрінеться з іншими високопосадовцями, аби обговорити підтримку України з боку США, а також наступні кроки щодо:

посилення санкційного тиску проти Російської Федерації;

зусиль, які спрямовані на отримання прибутку від заморожених активів країни-терориста.

Візит Адейємо

Як розповідало Reuters, під час візиту заступник міністра зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, вченими, а також групами громадянського суспільства.

У тому ж числі Адейємо порушить питання боротьби з корупцією в країні й залучення Україною приватних інвестицій, у тому ж числі через збільшення фінансування державного сектору.