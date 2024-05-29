До Києва з візитом прибув заступник міністра фінансів США
Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейємо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посольства Сполучених Штатів Америки в Києві.
Як відзначає посольство, під час візиту Адейємо зустрінеться з іншими високопосадовцями, аби обговорити підтримку України з боку США, а також наступні кроки щодо:
- посилення санкційного тиску проти Російської Федерації;
- зусиль, які спрямовані на отримання прибутку від заморожених активів країни-терориста.
Візит Адейємо
Як розповідало Reuters, під час візиту заступник міністра зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, вченими, а також групами громадянського суспільства.
У тому ж числі Адейємо порушить питання боротьби з корупцією в країні й залучення Україною приватних інвестицій, у тому ж числі через збільшення фінансування державного сектору.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.