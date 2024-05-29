В Киев с визитом прибыл замминистра финансов США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

Как отмечает посольство, во время визита Адейемо встретится с другими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, а также следующие шаги по:

усилению санкционного давления против Российской Федерации;

усилиям, направленным на получение прибыли от замороженных активов страны-террориста.

Визит Адейемо

Как рассказывало Reuters, во время визита замминистра встретится с помощниками президента Владимира Зеленского, учеными, а также группами гражданского общества.

В том же числе Адейемо поднимет вопросы борьбы с коррупцией в стране и привлечения Украиной частных инвестиций, в том же числе через увеличение финансирования государственного сектора.