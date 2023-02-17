До Києва з візитом прибув прем'єр Нідерландів Рютте

До Києва з робочим візитом прибули прем'єр Нідерландів Марк Рютте й міністр внутрішньої торгівлі Ліше Шрайнемахер. Наразі очікується запланований візит до президента України Володимира Зеленського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf .

Зранку Рютте й Шрайнемахер поклали вінок до Стіни пам'яті в Києві.

Після переговорів з Володимиром Зеленським вони також зустрінуться й з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також очікується, що під час візиту вони відвідають пошкоджені об'єкти енергетики.

Зазначимо, що Рютте вже бував в Україні торік. У Липні він відвідав Бородянку й Ірпінь, які постраждали внаслідок російської агресії.