В Киев с визитом прибыл премьер Нидерландов Рютте
В Киев с рабочим визитом прибыли премьер Нидерландов Марк Рютте и министр внутренней торговли только Шрайнемахер. Ожидается запланированный визит к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.
Утром Рютте и Шрайнемахер возложили венок к Стене памяти в Киеве.
После переговоров с Владимиром Зеленским они также встретятся и с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также ожидается, что во время визита они посетят поврежденные объекты энергетики.
Отметим, что Рютте уже бывал в Украине в прошлом году. В июле он посетил Бородянку и Ирпень, которые пострадали в результате российской агрессии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киев с неанонсированным визитом вчера 16 февраля прибыл лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.
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