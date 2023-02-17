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В Киев с визитом прибыл премьер Нидерландов Рютте

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Пятница 17 февраля 2023 12:47
В Киев с визитом прибыл премьер Нидерландов Рютте Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев с рабочим визитом прибыли премьер Нидерландов Марк Рютте и министр внутренней торговли только Шрайнемахер. Ожидается запланированный визит к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Утром Рютте и Шрайнемахер возложили венок к Стене памяти в Киеве.

После переговоров с Владимиром Зеленским они также встретятся и с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также ожидается, что во время визита они посетят поврежденные объекты энергетики.

Отметим, что Рютте уже бывал в Украине в прошлом году. В июле он посетил Бородянку и Ирпень, которые пострадали в результате российской агрессии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киев с неанонсированным визитом вчера 16 февраля прибыл лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

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