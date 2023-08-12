До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії: уже зустрівся із Залужним

"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", - написав він.

За словами Залужного, вони вже встигли провести роботу на одному із пунктів управління.

До того ж Головнокомандувач ЗСУ детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських військових.

Крім того, вони обговорили нагальні потреби українського війська.

"Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги", - підкреслив Залужний.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Заступника міністра оборони Джеймс Хіппі зазначив, що навчання, під час яких планується натренувати 20 військових з України розпочнуться в серпні.

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