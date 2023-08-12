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До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії: уже зустрівся із Залужним

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Субота 12 серпня 2023 17:26
До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії: уже зустрівся із Залужним Фото: начальник Штабу оборони Британії Тоні Радакін та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (t.me/CinCAFU)
Автор: Валерія Поліщук

В Київ завітав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", - написав він.

За словами Залужного, вони вже встигли провести роботу на одному із пунктів управління.

До того ж Головнокомандувач ЗСУ детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських військових.

Крім того, вони обговорили нагальні потреби українського війська.

"Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги", - підкреслив Залужний.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Заступника міністра оборони Джеймс Хіппі зазначив, що навчання, під час яких планується натренувати 20 військових з України розпочнуться в серпні.

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Валерій Залужний Візит в Україну Війна Росії проти України
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