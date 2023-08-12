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В Киев приехал начальник Штаба обороны Британии: уже встретился с Залужным

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Суббота 12 августа 2023 17:26
В Киев приехал начальник Штаба обороны Британии: уже встретился с Залужным Фото: начальник Штаба обороны Британии Тони Радакин и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (t.me/CinCAFU)
Автор: Валерия Полищук

Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", - написал он.

По словам Залужного, они уже успели провести работу на одном из пунктов управления.

К тому же Главнокомандующий ВСУ подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями украинских военных.

Кроме того, они обсудили насущные потребности украинского войска.

"Поблагодарил партнеров за поддержку, продолжаем бороться с российским агрессором ради Победы", - подчеркнул Залужный.

Помощь Украине от Британии

Великобритания с начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Также Британия стала лидером и по подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи отметил, что учения, во время которых планируется натренировать 20 военных из Украины, начнутся в августе.

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