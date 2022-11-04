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До Києва прибув міністр юстиції Німеччини: яка мета візиту

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П'ятниця 04 листопада 2022 12:10
До Києва прибув міністр юстиції Німеччини: яка мета візиту Фото: до Києва прибув міністр юстиції Німеччини (twitter.com/bmj_bund)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман у п'ятницю, 4 листопада, прибув до України з візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства.

"Ми твердо стоїмо на боці України. Федеральний міністр юстиції Марко Бушман виїхав минулої ночі, щоб відвідати цю країну. Ясно одне: ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку - і будемо це робити. Ми не відмовимося від свободи та справедливості", - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляє видання Spiegel, Бушман планує провести переговори з українською владою та правозахисниками.

Основною темою переговорів стане міжнародне розслідування воєнних злочинів. Наголошується, що Німеччина хоче надати підтримку Україні у цьому питанні.

"Розслідування військових злочинів Росії за останні місяці після нападу на сусідню країну у лютому мають велике значення не лише для України", - заявив Бушман.

Крім того, сторонам слід обговорити плани співробітництва у сфері юстиції, зокрема з урахуванням вступу України до ЄС.

Нагадаємо, на початку цього тижня в Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. Його візит співпав із масованим обстрілом окупантами українських міст.

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Міністерство юстиції РФ Візит в Україну
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