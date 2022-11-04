До Києва прибув міністр юстиції Німеччини: яка мета візиту
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман у п'ятницю, 4 листопада, прибув до України з візитом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерства.
"Ми твердо стоїмо на боці України. Федеральний міністр юстиції Марко Бушман виїхав минулої ночі, щоб відвідати цю країну. Ясно одне: ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку - і будемо це робити. Ми не відмовимося від свободи та справедливості", - йдеться у повідомленні відомства.
Як повідомляє видання Spiegel, Бушман планує провести переговори з українською владою та правозахисниками.
Основною темою переговорів стане міжнародне розслідування воєнних злочинів. Наголошується, що Німеччина хоче надати підтримку Україні у цьому питанні.
"Розслідування військових злочинів Росії за останні місяці після нападу на сусідню країну у лютому мають велике значення не лише для України", - заявив Бушман.
Крім того, сторонам слід обговорити плани співробітництва у сфері юстиції, зокрема з урахуванням вступу України до ЄС.
Нагадаємо, на початку цього тижня в Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. Його візит співпав із масованим обстрілом окупантами українських міст.
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