В Киев прибыл министр юстиции Германии: какова цель визита

Министр юстиции Германии Марко Бушман в пятницу, 4 ноября, прибыл в Украину с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. Федеральный министр юстиции Марко Бушман выехал минувшей ночью, чтобы посетить эту страну. Ясно одно: мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку – и будем это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает издание Spiegel, Бушман планирует провести переговоры с украинскими властями и правозащитниками.

Основной темой переговоров станет международное расследование военных приступлений. Подчеркивается, что Г ермания хочет оказать поддержку Украине в этом вопросе.

"Расследования военных преступлений России за последние месяцы после нападения на соседнюю страну в феврале имеют большое значение не только для Украины", - заявил Бушман.