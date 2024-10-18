До Києва прибула заступниця держсекретаря США

Заступниця державного секретаря США Узра Зея в п'ятницю, 18 жовтня, прибула з візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посольства США в Україні.
"Сьогодні ми вітаємо заступницю держсекретаря Узру Зею в Києві, щоб підтвердити зобов'язання США підтримувати Україну проти повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив черговий пакет воєнної допомоги Україні. До нього увійшло озброєння загальною вартістю 425 мільйонів доларів.
Серед американської допомоги засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".
Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин.
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