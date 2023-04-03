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До Києва прибула генсек Ради Європи (фото)

Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (facebook.com/councilofeurope)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну сьогодні, 3 квітня з візитом прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вона приїхала до Києва.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter, передає РБК-Україна.

"Рада вітати генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві. Подякувала за ініціативу Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії", - написала Джапарова.

Фото: до Києва прибула генсек Ради Європи (twitter.com/EmineDzheppar)

За її словами, сторони обговорили подальші кроки, необхідні для відновлення справедливості та притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек теж прибув до Києва, його візит не анонсувався.

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