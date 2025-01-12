До Києва прибула єврокомісар з реагування на кризи

Зауважимо, що Стіна пам'яті в Києві - це меморіал, присвячений військовослужбовцям, які загинули, захищаючи Україну.

Він розташований на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, уздовж його стін на Михайлівській площі.

Стіна пам'яті - це не лише меморіал, а й важливе нагадування про боротьбу за незалежність та свободу України. Вона символізує шану до тих, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього країни.

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