В Киев прибыла еврокомиссар по реагированию на кризисы

Заметим, что Стена памяти в Киеве - это мемориал, посвященный военнослужащим, которые погибли, защищая Украину.

Он расположен на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, вдоль его стен на Михайловской площади.

Стена памяти - это не только мемориал, но и важное напоминание о борьбе за независимость и свободу Украины. Она символизирует уважение к тем, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего страны.

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