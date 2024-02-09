До Києва прибула двопартійна делегація конгресменів США

До Києва сьогодні, 9 лютого, приїхала делегація американських конгресменів. До її складу увійшли як демократи, і республіканці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.
"Приємно вітати у Києві двопартійну делегацію Конгресу", - написала посол.
За її словами, делегацію очолив голова комітету розвідки Конгресу, член Палати представників-республіканець Майк Тернер. До її складу увійшли: член Палати представників-республіканець Френч Хілл, член Палати представників-демократ Ебігейл Спанбергер та член Палати представників-республіканець Зак Нанн.
Оновлено 17:04
Американські конгресмени під час візиту до Києва провели пресконференцію. Зокрема, вони пообіцяли й надалі підтримувати Україну, оскільки це відповідає американським інтересам.
Нагадаємо, зараз у Конгресі США розглядають нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.
Допомога Україні може увійти до пакету з грошима для Ізраїлю та Тайваню.
Учора, 8 лютого, Сенат США зробив крок для розгляду такого пакету. Вже сьогодні у верхній палаті Конгресу очікується розгляд правок.
Для того, щоб США затвердили нову допомогу Україні, потрібна і підтримка Палати представників.
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