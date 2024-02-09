В Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США

В Киев сегодня, 9 февраля, приехала делегация американских конгрессменов. В ее состав вошли как демократы, так и республиканцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.
"Приятно приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса", - написала посол.
По ее словам, делегацию возглавил председатель комитета разведки Конгресса, член Палаты представителей-республиканец Майк Тернер. В ее состав вошли: член Палаты представителей-республиканец Френч Хилл, член Палаты представителей-демократ Эбигейл Спанбергер и член Палаты представителей-республиканец Зак Нанн.
Обновлено 17:04
Американские конгрессмены в ходе визита в Киев провели пресс-конференцию. В частности, они пообещали и дальше поддерживать Украину, поскольку это соответствует американским интересам.
Напомним, сейчас в Конгрессе США рассматривают новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.
Помощь Украине может войти в пакет с деньгами для Израиля и Тайваня.
Вчера, 8 февраля, Сенат США сделал шаг для рассмотрения такого пакета. Уже сегодня в верхней палате Конгресса ожидается рассмотрение правок.
Для того, чтобы США утвердили новую помощь Украине, необходима и поддержка Палаты представителей.
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