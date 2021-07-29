У Киева нет планов получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА

По его словам, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК", - отметил Рахматуллин.

Начальник Инспекции по парковке пояснил, что необходимо навести порядок с парковкой во дворах.

""Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорых" и аварийных служб, так и жителям самих домов", - подытожил начальник Инспекции по парковке.