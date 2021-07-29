Київ не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків, - КМДА

За його словами, Київська міська державна адміністрація у рамках комплексної програми з упорядкування паркування в місті проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ чи ЖБК.

"Мешканці, чия прибудинкова територія не належить ОСББ чи ЖБК, будуть про це проінформовані. Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ чи ЖБК", - зазначив Рахматуллін.

Начальник Інспекції з паркування пояснив, що необхідно навести порядок із паркуванням у дворах.

"Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само як місто робить це на під’їздах до лікарень чи біля навчальних закладів. Хаотичне розміщення автомобілів, причому не лише мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як "швидких" та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків", - підсумував начальник Інспекції з паркування.