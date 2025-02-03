До Києва з неанонсованим візитом прибув заступник міністра оборони Польщі
Заступник голови Міністерства оборони Польщі Цезарій Томчик прибув з нюансованим візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Польщі.
"Заступник міністра проведе у Києві низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці", - пише відомство.
Разом з заступником міністра до України прибуло керівництво Польського концерну з виробництва озброєнь (Polska Grupa Zbrojeniowa) й компаній, які входять до його складу.
Підтримка України з боку Польщі
Польща стала одним із найголовніших союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона надала значну військову допомогу, зокрема танки Leopard 2, PT-91 Twardy, самохідні артилерійські установки Krab, винищувачі МіГ-29 та багато іншого озброєння. Окрім військової допомоги, Польща також прийняла українських біженців
Нагадаємо, що у січні міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні.
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