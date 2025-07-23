З Києва до Чернігова запустили додатковий потяг: дати та час

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг за маршрутом "Київ-Чернігів". Він курсуватиме цими вихідними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Додатковий потяг №702/701 Київ - Чернігів курсуватиме 27 липня та 1,2,3 серпня.
Розклад:
Зупинки: Видубичі, Дарниця, Ніжин, ім. Бориса Олійника (смт Куликівка).
У поїзді будуть вагони з кондиціонером, сидячі місця першого та другого класу. Непарні місця - біля вікна, парні - біля проходу.
Раніше РБК-Україна писало про те, після планової модернізації колії поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка.
Також "Укрзалізниця" запускає поїзд, який об'єднає південь і захід України - з Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму.
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