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З Києва до Чернігова запустили додатковий потяг: дати та час

Ілюстративне фото: з Києва до Чернігова запустили додатковий потяг (Koshmal Victor/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг за маршрутом "Київ-Чернігів". Він курсуватиме цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Додатковий потяг №702/701 Київ - Чернігів курсуватиме 27 липня та 1,2,3 серпня.

Розклад:

  • ⁠Київ - Чернігів: 09:11 -11:34;
  • ⁠Чернігів - Київ: 13:50 -16:15.

Зупинки: Видубичі, Дарниця, Ніжин, ім. Бориса Олійника (смт Куликівка).

У поїзді будуть вагони з кондиціонером, сидячі місця першого та другого класу. Непарні місця - біля вікна, парні - біля проходу.

 

Зміни на "Укрзалізниці"

Раніше РБК-Україна писало про те, після планової модернізації колії поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка.

Також "Укрзалізниця" запускає поїзд, який об'єднає південь і захід України - з Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму.

Читайте також, на яких вокзалах України з'явились точки з питною водою, безпечною навіть для немовлят.

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КиївУкрзалізницяЧернігівПотяг