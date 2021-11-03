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Киев завтра накроет туман

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Украина, Среда 03 ноября 2021 14:33
Киев завтра накроет туман Фото: Киев завтра накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве завтра синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Туман накроет город в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью и утром 4 ноября в столице ожидается туман", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, видимость будет ограничена - 200-500 м.

Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.

Вместе с тем, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в завтра ночью и утром ожидаются туманы на большей части территории страны, крам того синоптики объявили штормовое предупреждение.

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