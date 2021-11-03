Киев завтра накроет туман
Фото: Киев завтра накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве завтра синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Туман накроет город в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ночью и утром 4 ноября в столице ожидается туман", - говорится в сообщении.
По информации синоптиков, видимость будет ограничена - 200-500 м.
Спасатели предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.
Вместе с тем, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, в завтра ночью и утром ожидаются туманы на большей части территории страны, крам того синоптики объявили штормовое предупреждение.