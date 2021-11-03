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Київ завтра накриє туман

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Україна, Середа 03 листопада 2021 14:33
Київ завтра накриє туман Фото: Київ завтра накриє туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві завтра синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Туман накриє місто протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Уночі та вранці 4 листопада в столиці очікується туман", - йдеться в повідомленні.

За інформацією синоптиків, видимість буде обмежена - 200-500 м.

Рятувальники попереджають про 1 рівень небезпечності, жовтий.

Разом з тим, фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, в завтра вночі та вранці очікуються тумани на більшій частині території країни, крам того синоптики оголосили штормове попередження.

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