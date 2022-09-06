UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев снова затянуло едким дымом

Фото: Киев снова затянуло едким дымом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 6 сентября, Киев снова накрыл едкий дым. Спасатели до сих пор стараются ликвидировать торфяные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг Индекса качества воздуха столицы.

В Подольском, Святошинском и Оболонском районах качество воздуха оценивается как "вредный", а на Подоле - как "удовлетворительный". В остальных районах столицы качество воздуха "хорошее".

По данным ГСЧС, сейчас продолжается ликвидация торфяных пожаров вблизи села Сосновка и села Катюжанка Вышгородского района и вблизи села Забучье Бучанского района.

Обновлено 15:35

В КГГА подтвердили, что в Киеве из-за пожаров в области снова наблюдается ухудшение качества воздуха.

Жителям столицы посоветовали:

  • держать окна закрытыми,
  • ограничить пребывание на открытом воздухе,
  • пить много воды.
  • Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, ранее сообщалось, что задымленность в Киеве продержится в течение двух дней.

Из-за смога и невыносимого запаха гари столица Украины стала городом с самым грязным воздухом в мире 5 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев