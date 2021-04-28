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Продлят ли учебный год в школах Киева на лето: ответ КГГА

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 17:50
Продлят ли учебный год в школах Киева на лето: ответ КГГА Фото: школы Киева не будут продлевать учебный год на лето (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Киевские власти приняли решение, что в этом году не будут продлевать учебный год из-за локдауна. Поскольку во время локдауна в Киеве все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в Facebook.

По его словам, учебный год в Киеве завершится в конце мая.

"В столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауну все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая", - написал Мондриевский.

Ранее сообщалось, что учебный год в образовательных учреждениях может быть продлен. Однако такое решение принимают только местные власти.

"По закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент решит продлить учебный год, они имеют на это право", - сказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Кроме того, Киев перед Пасхой отменит локдаун, в связи с чем снова откроются ТРЦ, кафе и рестораны, а общественный транспорт откажется от перевозок по специальным пропускам. С 5 мая снова заработают детские сады и школы.

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