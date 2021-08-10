Киев запустил систему получения спецпропусков: как оформить

"Мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - говорится в сообщении.

Отмечено, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.

Так, для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно:

авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе;

https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе; заполнить электронную форму заявки . Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей-виды деятельности в соответствии с КВЭД;

. Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей-виды деятельности в соответствии с КВЭД; ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков - ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника.

Указано, что информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Как воспользоваться спецпропуском при получении положительного решения.

Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь транспортную карту.

Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.

Будут работать карточки трех видов:

транспортная карта нового образца;

транспортная карта старого образца;

Карточка киевлянина.

В КГГА добавляют, что транспортные карточки, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.