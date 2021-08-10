Киев запустил систему получения спецпропусков: как оформить

В Киеве разработали электронную систему для получения спецпропусков в общественном транспорте. Сегодня в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КГГА.
"Мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - говорится в сообщении.
Отмечено, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.
Указано, что информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.
Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически.
Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь транспортную карту.
Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.
В КГГА добавляют, что транспортные карточки, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.
Напомним, в КГГА рассказали, будут сейчас вводить жесткий карантин в городе.