Київ запустив систему отримання спецперепусток: як оформити

У Києві розробили електронну систему для отримання спецперепусток в громадський транспорт. Сьогодні в тестовому режимі запрацювала електронна система подачі заявок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл.
Вказано, що інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua.
Якщо підприємство отримало дозвіл, після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично.
Щоб скористатися громадським транспортом, працівнику потрібно мати транспортну карту.
Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок "Київ Цифровий" та додавши транспортну карту.
У КМДА додають, що транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.
Нагадаємо, у КМДА розповіли, чи будуть зараз вводити жорсткий карантин у місті.