В Кабмине рассказали, когда стартует продажа SmartTicket в Киеве

Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что уже в сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве. Экспериментальный проект внедряет Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности МИУ с участием "Укрзализныци".

Об этом сообщает правительственный портал.

Продавать е-билет будут на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

"Стартуем этой осенью с долгожданной инициативой для многих украинцев - SmartTicket. На первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта - поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом", - сказал Криклий.

По его словам, кроме Киева, внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация. Министр призвал и другие города проявлять инициативу.

Указано, что сейчас система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключение к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Работают и над дополнительной функциональностью - мобильное приложение, интеллектуальный поиск и тому подобное.

"В дальнейшем воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта, или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера", - подчеркивается в сообщении.

В конце июля Кабмин начал экспериментальный проект Единого электронного билета; в рамках пилотного проекта хотят объединить путешествия "Укрзализныцей" и метрополитенКиева.

Как писало РБК-Украина, ранее Криклий анонсировал, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.