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За дерусификацию Киева можно проголосовать онлайн: какой механизм

Фото: Киевская городская государственная администрация (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В приложении "Киев Цифровой" стартовало голосование по переименованию объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В список внесли 300 столичных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В администрации отметили, что все 300 объектов были отобраны экспертной комиссией.

Для того, чтобы принять участие в голосовании необходимо зайти в приложение "Киев Цифровой". Затем найти пункт "Электронная демократия" - "Голосование за дерусификацию". Просмотрите список названий и нажмите "Проголосовать".

Отмечается, что принять участие в голосовании могут все граждане Украины. Для верификации используется Bank ID. Само голосвание продлится до 19 июня включительно.

"Городские власти призывают жителей выбирать ответственно и сознательно, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее Киевский городской совет лишил Минск статуса города-побратима.

Также сообщалось, что в Киеве переименовали арку Дружбы народов в центре города. Теперь она называется Аркой Свободы украинского народа.

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Киев