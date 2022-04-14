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Киев запускает еще три троллейбусных маршрута

Фото: Киев возобновляет работу троллейбусов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

С 15 апреля в Киеве возобновят работу еще трех троллейбусных маршрутов. Они будут курсировать до станции метро "Выставочный центр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что 15 апреля будет организована работа еще трех троллейбусных маршрутов:

  • № 11К "Музей Архитектуры" - ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 20 минут
  • № 43К "Кибцентр" - ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 30 минут
  • № 45 ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская" с интервалом движения 20 минут

Отметим, наземный общественный транспорт в Киеве работает с 08:00 до 19:00. График работы может оперативно меняться.

Напомним, ранее сообщалось, что киевский метрополитен возобновляет движение поездов по обеим колеям и сокращает интервал до 30 минут.

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Киев