Киев запускает еще три троллейбусных маршрута
Фото: Киев возобновляет работу троллейбусов (Виталий Носач/РБК-Украина)
С 15 апреля в Киеве возобновят работу еще трех троллейбусных маршрутов. Они будут курсировать до станции метро "Выставочный центр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что 15 апреля будет организована работа еще трех троллейбусных маршрутов:
- № 11К "Музей Архитектуры" - ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 20 минут
- № 43К "Кибцентр" - ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 30 минут
- № 45 ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская" с интервалом движения 20 минут
Отметим, наземный общественный транспорт в Киеве работает с 08:00 до 19:00. График работы может оперативно меняться.
Напомним, ранее сообщалось, что киевский метрополитен возобновляет движение поездов по обеим колеям и сокращает интервал до 30 минут.
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