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Київ запускає ще три тролейбусні маршрути

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 10:02
Київ запускає ще три тролейбусні маршрути Фото: Київ відновлює роботу тролейбусів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

З 15 квітня в Києві відновлять роботу ще трьох тролейбусних маршрутів. Вони курсуватимуть до станції метро "Виставковий центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що 15 квітня буде організована робота ще трьох тролейбусних маршрутів:

  • № 11К "Музей архітектури" - ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 20 хвилин
  • № 43К "Кібцентр" - ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 30 хвилин
  • № 45 ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська" з інтервалом руху 20 хвилин

Зазначимо, наземний громадський транспорт у Києві працює з 08:00 до 19:00. Графік роботи може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський метрополітен відновлює рух поїздів по обох коліях і скорочує інтервал до 30 хвилин.

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