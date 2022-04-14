Київ запускає ще три тролейбусні маршрути
Фото: Київ відновлює роботу тролейбусів (Віталій Носач/РБК-Україна)
З 15 квітня в Києві відновлять роботу ще трьох тролейбусних маршрутів. Вони курсуватимуть до станції метро "Виставковий центр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що 15 квітня буде організована робота ще трьох тролейбусних маршрутів:
- № 11К "Музей архітектури" - ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 20 хвилин
- № 43К "Кібцентр" - ст. м. "Виставковий центр" з інтервалом руху 30 хвилин
- № 45 ст. м. "Виставковий центр" - ст. м. "Васильківська" з інтервалом руху 20 хвилин
Зазначимо, наземний громадський транспорт у Києві працює з 08:00 до 19:00. Графік роботи може оперативно змінюватися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський метрополітен відновлює рух поїздів по обох коліях і скорочує інтервал до 30 хвилин.
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