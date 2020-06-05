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Киев запускает дополнительные маршруты на поминальные дни: список

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 12:38
Киев запускает дополнительные маршруты на поминальные дни: список
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Дополнительный транспорт запустят на городские кладбища

На поминальные дни с 6 по 8 июня Киев запускает дополнительные маршруты городского транспорта. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте КГГА.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко напомнил, что из-за карантина о переносе поминальных дней договаривались с главами конфессий накануне Пасхи.

"Городской совет традиционно организует перевозку пассажиров к кладбищам. Увеличивает количество подвижного состава на маршрутах городского транспорта, будут организованы дополнительные пассажиропотоки. Больше всего маршрутов будет 6 июня, 7 и 8 июня дополнительных маршрутов будет меньше в зависимости от пассажиропотока. Ознакомиться с графиком работы транспорта можно на сайте КГГА", - добавил Кличко.

Фото: дополнительные маршруты

Напомним, ранее сообщалось, что Киев не будет открывать кафе и рестораны из-за высокой заболеваемости коронавирусом, решение может быть пересмотрено на следующей неделе.

Кроме того, за минувшие сутки, 4 июня, в столице была зафиксирована максимальная суточная смертность от COVID-19; в частности, в Киеве впервые с начала эпидемии умерли четыре человека с подтвержденным коронавирусом.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Киевтранспорткарантин
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