Київ запускає додаткові маршрути на поминальні дні: список

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Додатковий транспорт запустять на міські кладовища

На поминальні дні з 6 по 8 червня Київ запускає додаткові маршрути міського транспорту. З повним переліком можна ознайомитися на сайті КМДА.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко нагадав, що через карантин про перенесення поминальних днів домовлялися з главами конфесій напередодні Великодня.

"Міська рада традиційно організовує перевезення пасажирів до кладовищ. Збільшує кількість рухомого складу на маршрутах міського транспорту, будуть організовані додаткові пасажиропотоки. Найбільше маршрутів буде 6 червня, 7 і 8 червня додаткових маршрутів буде менше в залежності від пасажиропотоку. Ознайомитися з графіком роботи транспорту можна на сайті КМДА", - додав Кличко.

Фото: додаткові маршрути

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ не буде відкривати кафе і ресторани через високу захворюваність на коронавірус, рішення може бути переглянуте наступного тижня.

Крім того, за минулу добу, 4 червня, в столиці було зафіксовано максимальну добову смертність від COVID-19; зокрема, в Києві вперше з початку епідемії померли чотири людини із підтвердженим коронавірусом.

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Автор: РБК-Україна