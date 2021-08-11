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Киев снова запретил въезд грузовиков из-за жары

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 августа въезд тяжеловесного транспорта в Киев будет ограничен. Причиной тому является жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на порыатрульну полицию Киева.

По информации правоохранителей, ограничения начнут действовать с 13.30.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Указано, что запрет будет действовать на всех подъездах к Киеву, а о снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине.

Добавим, в Киеве ночью ожидается +16 +18 градусов, днем от +27 до + 29 градусов.

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