Киев снова запретил въезд грузовиков из-за жары
Фото: Киев снова запретил въезд грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 11 августа въезд тяжеловесного транспорта в Киев будет ограничен. Причиной тому является жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на порыатрульну полицию Киева.
По информации правоохранителей, ограничения начнут действовать с 13.30.
"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.
Указано, что запрет будет действовать на всех подъездах к Киеву, а о снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине.
Добавим, в Киеве ночью ожидается +16 +18 градусов, днем от +27 до + 29 градусов.