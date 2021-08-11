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Київ знову заборонив в'їзд вантажівок через спеку

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Київ, Середа 11 серпня 2021 13:38
Київ знову заборонив в'їзд вантажівок через спеку Фото: Київ знову заборонив в'їзд вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 серпня в'їзд великовагового транспорту в Київ буде обмежено. Причиною тому є спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

За інформацією правоохоронців, обмеження почнуть діяти з 13.30.

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що заборона діятиме на всіх під’їздах до Києва, а про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні.

Додамо, у Києві вночі очікується +16 +18 градусів, вдень від +27 до + 29 градусів.

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