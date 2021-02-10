UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев снова запрещает въезд грузовиков: когда и почему

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевские власти снова решили ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение на въезд грузовиков начнет действовать утром 11 февраля.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация на странице в Facebook.

Популярные новости
В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы 09 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021
"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве 09 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021
На въездах в Киев скопилось 1400 фур. Затруднено движение снегоуборочной техники 09 февраля 2021
В Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пункта 09 февраля 2021
Не биологическое оружие: что стало известно о происхождении COVID-19 09 февраля 2021
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021

В четверг и пятницу в Киеве прогнозируют сильный мокрый снег, метели и похолодание. Из-за непогоды с 7:00 утра завтрашнего дня будет действовать ограничение на въезд грузовиков в Киев.

"Ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будут пускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - пояснили в КГГА.

Кроме того, городские власти призывают жителей столицы не пользоваться личным транспортом во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных местах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.

Напомним, вчера из-за непогоды на въезде в Киев образовались большие очереди из грузовиков. Въезда в столицу ждали по меньшей мере 1400 фур.

Добавим, из-за непогоды КГГА решила закрыть школы и садики Киева. Заведения не будут работать 11 и 12 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрКГГАКиевгрузовиквъезд
Читайте также
Морозы до 26 градусов: синоптики назвали дату сильного похолодания
Снегопад в Киеве усилится, ожидаются метели. Город отменил все ярмарки
Прогноз погоды