Київ знову забороняє в'їзд вантажівок: коли та чому

У четвер та п'ятницю у Києві прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини та похолодання. Через негоду з 7:00 ранку завтрашнього дня діятиме обмеження на в'їзд вантажівок в Київ.

"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах", - пояснили в КМДА.

Крім того, міська влада закликає жителів столиці не користуватися власним транспортом під час снігопаду та не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в заборонених місцях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - попередили в КМДА.