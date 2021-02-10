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Київ знову забороняє в'їзд вантажівок: коли та чому

Автор: Дмитро Левицький

Київська влада знову вирішила обмежити в'їзд великогабаритного транспорту в столицю. Обмеження на в'їзд вантажівок почне діяти вранці 11 лютого.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація на сторінці у Facebook.

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У четвер та п'ятницю у Києві прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини та похолодання. Через негоду з 7:00 ранку завтрашнього дня діятиме обмеження на в'їзд вантажівок в Київ.

"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт пускатимуть до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах", - пояснили в КМДА.

Крім того, міська влада закликає жителів столиці не користуватися власним транспортом під час снігопаду та не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в заборонених місцях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - попередили в КМДА.

Нагадаємо, вчора через негоду на в'їзді до Києва утворилися великі черги з вантажівок. На в'їзд до столиці чекали щонайменше 1400 фур.

Додамо, через негоду КМДА вирішила закрити школи та садочки Києва. Заклади не працюватимуть 11 та 12 лютого.

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