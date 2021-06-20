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Киев запрещает въезд грузовиков: когда будет действовать ограничение

Автор: Дмитрий Левицкий

Киев с 14:00 воскресенья, 20 июня, вводит запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение будет действовать на всех подъездах в Киев.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов ограничивается въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн", - заявили в КГГА.

Ограничение будет действовать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Водителей также предупредили, что полиция осуществляет оперативный контроль за соблюдением грузовиками ограничения движения по дорогам Киева.

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня температура воздуха в Киеве поднимется до +30 градусов днем. А в начале новой недели синоптики прогнозируют в столице до +32 градусов тепла.

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КГГАКиевгрузовикограничение движения