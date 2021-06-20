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Київ забороняє в'їзд вантажівок: коли діятиме обмеження

Автор: Дмитро Левицький

Київ з 14:00 неділі, 20 червня, вводить заборону на в'їзд вантажівок у місто через спеку. Обмеження діятиме на всіх під’їздах до Києва.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - заявили в КМДА.

Обмеження буде діяти щодня із 10:00 до 22:00.

Водіїв також попередили, що поліція здійснює оперативний контроль за дотриманням вантажівками обмеження руху дорогами Києва.

За даними Українського гідрометцентру, сьогодні температура повітря у Києві підніметься до +30 градусів вдень. А на початку нового тижня синоптики прогнозують у столиці до +32 градусів тепла.

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