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Киев снова запрещает въезд для фур из-за жары: сколько будут действовать ограничения

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Киев, Среда 28 июля 2021 13:09
Киев снова запрещает въезд для фур из-за жары: сколько будут действовать ограничения Фото: Киев снова запрещает въезд для фур из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 июля с 13.00 в столице запретили въезд грузовиков. Ограничения ввели в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

По информации правоохранителей, въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Так, ограничение осуществляется на всех подъездах к городу.

Об их снятии, как отмечают в полиции, будет сообщено дополнительно. Ориентировочное время запрета движения - до 20:00.

Напомним, сегодня по всей стране в течение дня будет жарко: самые высокие показатели термометров ожидаются на юге страны.

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