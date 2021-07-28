Киев снова запрещает въезд для фур из-за жары: сколько будут действовать ограничения

Сегодня, 28 июля с 13.00 в столице запретили въезд грузовиков. Ограничения ввели в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

По информации правоохранителей, въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Так, ограничение осуществляется на всех подъездах к городу.

Об их снятии, как отмечают в полиции, будет сообщено дополнительно. Ориентировочное время запрета движения - до 20:00.